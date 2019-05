Centro Numismático Buenos Aires, Argentina.

Costituiscono il complesso più antico del Gabinetto Numismatico del Museo Storico Nazionale argentino le monete greche e romane, in suo possesso. La collezione fu acquistata in Francia, nel 1823, è composta di 1930 esemplari – senza contare l’arricchimento, derivante da donazioni posteriori all’anno 1919 – e comprende pezzi inediti e di grande rarità, scrive il Centro Numismático Buenos Aires. Fu nel 2016, che la direttrice, Mgr. Viviana Mallol, pensò bene di dare priorità alla valorizzazione della collezione, in parola, nell’ambito di un Piano Integral, mentre il dr. Damián Salgado, del Centro Numismático Buenos Aires, presentò, nel 2018, un progetto di classificazione e di studio dell’importante collezione, progetto, che fu selezionato ed accolto dalla Segreteria della Cultura Nazionale. Dal settembre dello scorso anno, il menzionato esperto ha provveduto alla misurazione, alla classificazione, all’esame e allo studio approfonditi delle monete greche della collezione, onde catalogare scientificamente le stesse, e fare seguire un altrettanto dettagliato catalogo di quelle romane. La collezione è stata, finalmente, ufficialmente presentata, il 2 maggio 2019, con conferenza illustrativa, a studiosi e pubblico, essendo la stessa la più antica in America Latina e patrimonio comune di tutti gli Argentini. L’evento è stato tenuto nel Museo Histórico Nacional, Buenos Aires. Indirizzo e-mail del Centro Numismático Buenos Aires: cenu.ba.yahoo.com@send.mailchimpapp.com.

Un’ottima iniziativa, dunque, che apre le porte ad antica storia ed a ulteriore cultura, in America Latina.

Pierantonio Braggio