Arrivo solitario al Trofeo Comunedi Illasi

Una bella giornata di sole ed una folta cornice di pubblico hanno fatto da sfondo alla magistrale prestazione del promettente allievo della società Callant Doltcini Cycling Team che, dopo aver accennato a tentativi di fuga dalla distanza, ha staccato tutti sull'ultimo passaggio sulla salita di Monte Tenda ed è arrivato in solitario sotto lo striscione ARRIVO posto in località Ponte Svizzeri accompagnato da un forte applauso del pubblico presente. Per qualche minuto lo speaker aveva segnalato che assieme al vincitore c'era l'alfiere di casa Edoardo Zamperini delle Officine Alberti che invece non ha retto il ritmo vertiginoso del vincitore.Zamperini assorbito dal gruppetto inseguitore è poi stato battuto nella volata per il podio da Andrera Dalvai della V.C. Borgo e da Florian Kajamini, nell'ordine secondo e terzo a 20" di distacco. La media impegnativa dei 35,3 km/h sui circa 60km di gara ha dimostrato la bravura del vincitore ma anche di tutti i ragazzi