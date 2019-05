Ezio Bosso debutta all’Arena di Verona

I 24 quadri musicati da Orff, prevalentemente in latino, alcuni in tedesco antico ed uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell’XI e XII secolo ritrovati nel monastero bavarese di Benediktbeuern, nei pressi di Bad Tölz in Baviera, e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del Tredicesimo secolo, il Codex Latinus Monacensis 4550 o Codex Buranus: da qui il termine Carmina Burana, introdotto nel 1847 dallo studioso Johann Andreas Schmeller in occasione della prima pubblicazione del manoscritto.



Il Direttore, debuttante in Arena, sarà il M° Ezio Bosso, il quale ha commentato con piacevole stupore la sua nomina per questo evento dal richiamo internazionale. Protagonisti della serata l’Orchestra e il Coro della Fondazione Arena di Verona, i cori di voci bianche A.LI.VE. e A.d’A.MUS. Solisti la soprano Ruth Iniesta, il controtenore Raffaele Pe e il baritono Mario Cassi.