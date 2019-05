A castel d'Azzano stravince la Borgo Molino Rinascita Ormelle

Una corsa nervosa con pochi accidenti, filata via con un tempo incerto(sembrava piovesse) a quasi a 50 all'ora dove erano presenti squadroni da tutto il nord Italia, ha onorato il 2 trofeo Le Risorgive. Oltre duecento gli iscritti che rendevano piccole le strade del percorso. La gara sempre ben controllata dalle squadre di casa, Assali Stefen di Ca' di David e Ausonia di Pescantina, ha visto il suo epilogo nell'ultimo giro dove i "treni", preparatori della volata finale, l'hanno fatta da padrone. E qui si è visto il gruppo dei velocisti della Borgo Molino non avere rivali, in primi tre piazzati tutti a mano levate ben prima della riga dell'arrivo ed il quarto della Work service staccato di una decina di metri rispetto al primo. Potente la volata dell'ucraino Vojislav Peric (vicentino d'adozione), che stacca la prima vittoria della stagione dopo vari piazzamenti: forse per questo il gesto finale a dire "ed ora zitti tutti". Un ragazzo completo ma con prevalenti doti di velocista che ben dovrebbe piazzarsi quest'anno nelle gare dove le salite non abbonderanno. Ed al suo fianco per la gioia del D.S. Pavanello con il mitico Carlo Merenti assistito da Fabio Grendene, del presidente Nardin con il vice Bonaldo, sono arrivati a completare il podio della squadra di Ormelle, Manlio Moro, e Alessio Portello, alla media ufficiale dei 47 km/h. A seguire quarto posto per Pessotto Valentino della Work Service e Vidotto Fabio della Industrial Moro. Sesto il primo dei veronesi dell'Autozai Contri, Zorzan Federico.