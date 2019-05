La scoperta di Verona partre dallo IAT. Nuovo servizio smart di visite guidate

Dal 5 aprile, data di attivazione del servizio, nell’arco di tre weekend sono stati 155 gli adulti che hanno partecipato ai tour. Numerosi anche i bambini presenti, per i quali è prevista la gratuità. La tariffa per le visite guidate è di 12 euro a persona, mentre i ragazzi accompagnati fino ai 14 anni compiuti non pagano.





“Si tratta di una scommessa per un nuovo servizio smart – spiega l’assessore al Turismo – facilmente accessibile senza prenotazione. Anche per i veronesi che si trovano a passeggio per il centro è un modo di vedere la propria città con occhi diversi. Dai primi risultati il servizio è apprezzato. Senza tante formalità, infatti, turisti e cittadini possono recarsi allo Iat e usufruire a prezzi davvero contenuti della professionalità delle guide turistiche autorizzate. Un servizio che non poteva mancare in una città come Verona e che risponde ad un bisogno riscontrato dai nostri operatori”.





La visite guidate, che proseguiranno fino al mese di novembre, partono dallo Iat di via degli Alpini alle ore 11, il venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi. È consigliato presentarsi 10 minuti prima dell’inizio. Il pagamento viene fatto direttamente prima della partenza del tour.