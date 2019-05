Come promuovere un’agenzia di servizi

Oggi, in qualsiasi attività, l’immagine riveste un ruolo fondamentale, e per farsi conoscere e raggiungere un ampio numero di potenziali clienti, è molto importante utilizzare strumenti e canali diversi, senza porsi dei limiti e, al contrario, lasciando il massimo spazio alla creatività.

Un’idea che rimane sempre attuale ed efficace è quella di farsi conoscere attraverso la distribuzione di oggetti promozionali utili, eleganti e simpatici. Tramite il sito web di Stampasi è possibile realizzare bellissime penne personalizzate con i colori e la grafica del proprio logo, il nome o la ragione sociale dell’agenzia, scegliendo non solo le tinte e il design preferiti ma anche il modello che meglio si addice al target di riferimento. Dalle penne più economiche alle versioni ecologiche in cartone riciclato, dai pennarelli alle matite in legno, dagli evidenziatori ai portamine: l’assortimento permette di rispondere facilmente a qualsiasi preferenza ed esigenza specifica.

Distribuire penne pubblicitarie, portachiavi, chiavette usb e altri piccoli gadgets, è ancora una delle migliori tecniche di marketing: basti pensare a quante persone possono essere coinvolte semplicemente utilizzando una penna o una matita con il proprio logo aziendale. Anche se si tratta di omaggi, si raccomanda comunque di scegliere sempre oggetti di alta qualità, dal design moderno e curato, assemblati e stampati con la massima attenzione.

Le soluzioni per promuovere un’agenzia di servizi

Naturalmente, per ottenere i migliori risultati da un’attività promozionale, è necessario effettuare preventivamente una piccola indagine di mercato e valutare con attenzione il proprio target di riferimento: privati, professionisti, aziende, pubblici esercizi o altro.

Attività promozionali online

Con un budget limitato è possibile realizzare un sito web, farsi conoscere sui canali social e diffondere comunicazioni e aggiornamenti tramite e-mail. Si tratta di operazioni davvero poco dispendiose che, con una minima conoscenza tecnologica, possono essere effettuate in autonomia, senza necessità di ricorrere ad un consulente esterno.

Per promuovere il lavoro di un’agenzia di servizi è sufficiente un sito web dalla grafica semplice e d’effetto, che riporti tutte le informazioni precise sull’attività e offra inoltre la possibilità di interagire facilmente per chi fosse interessato a ricevere informazioni. È bene prestare attenzione all’aspetto visuale ma soprattutto curare i contenuti, che devono essere interessanti e, al contempo, soddisfare regole e norme imposte dai motori di ricerca.

Altri sistemi per promuovere un’agenzia

L’attività promozionale online può essere integrata con metodi classici: non solo, come si è detto, la distribuzione di oggetti pubblicitari, ma anche dei tradizionali volantini e depliants stampati, da lasciare nei luoghi più frequentati, anche al di fuori della propria zona.

Per un’agenzia di servizi, o comunque un’azienda di piccole dimensioni, un interessante sistema per farsi conoscere da un ampio pubblico è anche quello di proporsi per sponsorizzare eventi di genere diverso: dalle gare sportive, alle manifestazioni culturali o sociali, alle esposizioni artistiche. Si tratta di un’occasione per dimostrare una certa solidità ed esperienza, soprattutto quando gli eventi sono organizzati da enti abbastanza rinomati(I.P.)