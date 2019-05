Lions Club International, Verona. Il grande evento “Lions Day 2019”, in Piazza dei Signori, Verona, sabato 27 aprile.

La manifestazione in parola è stata presentata dall’assessore Filippo Rando, Comune di Verona, e dal governatore dei Lions veronesi, Davide D’Eliseo, e si terrà dalle ore 10,00 alle ore 18,00, in Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio, il 27 aprile 2019. I momenti della Giornata Lions: Screening visita, inaugurazione del Lions Day, relazioni: Stili di vita e salute - I Lions nel mondo – Cangrande. Non mancheranno un Concerto ed una Passeggiata, fra le mura veronesi; quindi: chiusura del Lions Day. Fra il 2018 ed il 2019, il Lions Club di Verona ha – offerto alla cittadinanza il Concerto dello scorso Natale; – fornito una centrifuga da laboratorio, per la ricerca sulla diagnosi precoce non invasiva delle malattie neurodegenerative, tramite brushing nasale; – permesso l’assegnazione d’una borsa di ricerca, contro i tumori del sangue; fornito il bastone elettronico Lions, per spostamenti in autonomia; fornito un furgone, per il servizio mensa dei Frati di San Bernardino; – organizzato lo spettacolo “Human”, per raccogliere fondi, per uno spirometro, per l’Associazione Fibrosi Cistica Veneto, onlus; – giocato con bambini al “let’s play different”, per sensibilizzare alla disabilità ed alla diversità, sperimentando un modo di vivere, normalmente distante dalla quotidianità, ma presente in ogni angolo del mondo; – promosso la cultura della cardioprotezione, donando defibrillatori; – donato ad ABEO, giochi, per piccoli ricoverati, in reparti pediatrici; – raccolto fondi, durante le festività di Natale e di Pasqua, per l’acquisto di materiale scolastico, per scuole del territorio e donato tre computers, atti a supportare l’attività didattica e la crescita di ragazze e ragazzi del Cerris. Il Lions Club Verona, quindi : – sta sostenendo Manuel, nel suo sogno di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, come triathlon, con un nuovo telaio, per la sua bicicletta: – sta raccogliendo peluches, riparandoli e disinfettandoli, per regalarli a nuovi proprietari… Crediamo che il sopra riprodotto elenco di attività, permetta di meglio conoscere l’attività, volta al prossimo, dai Lions, certi he dovremmo ampliare, a non finire tale elencazione, data l’imponente numerosità dei campi, nei quali i Lions s’impegnano, a Verona, in Italia e nel mondo.

Pierantonio Braggio