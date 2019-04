Palio del Recioto:Sobrero, Battistella, Aleotti nell'ordine sul podio!

Dopo aver incassato ieri l'argento sul traguardo del Giro del Belvedere di Villa di Villa di Cordignano (Tv), quest'oggi il giovane emiliano Giovanni Aleotti ha chiuso in terza posizione il Gran Premio Palio del Recioto andato in scena sulle strade di Negrar di Valpolicella (Vr) in una giornata caratterizzata da vento, pioggia e temperature invernali.



Aleotti è stato bravo a restare con i migliori sulla salita finale cedendo il passo al solo Matteo Sobrero che è giunto sul traguardo in solitaria; all'inseguimento del portacolori della Dimension Data si è formato un quartetto che si è giocato le posizioni di rincalzo in uno sprint a ranghi ristretti. Una volata che ha visto Giovanni Aleotti chiudere alle spalle di Samuele Battistella e che gli è valsa quindi la medaglia di bronzo.



"Oggi, anche a causa del freddo e della pioggia, mi sono mancate un pò le gambe nel finale di gara ma sono felicissimo per questo altro piazzamento di grande prestigio" ha spiegato l'atleta emiliano che in questo 2019 ha già ottenuto una vittoria (il Trofeo Edil C di Collecchio) ed è salito per altre tre volte sul podio in gare di rango internazionale. "Con la squadra avevamo programmato di fare bene nel mese di aprile, la condizione è ottima e i risultati che speravamo sono arrivati".



Applausi al ragazzo in casacca bianco-nera sono arrivati anche dal ds Andrea Fusaz: "Anche il Palio del Recioto ha confermato la crescita di tutta la nostra squadra che ha saputo gestire al meglio una corsa difficile, resa ancor più selettiva dalla pioggia e dal freddo. Giovanni è stato straordinario in salita e nel finale conquistando un'altra medaglia che ha un peso ed un valore speciale per tutto il nostro team".



I prossimi appuntamenti che vedranno protagonista il Cycling Team Friuli saranno il Giro dell'Appennino in programma domenica 28 aprile con partenza da Novi Ligure e arrivo a Genova e la Carpathian Couriers Race, la gara a tappe, che si correrà sulle strade polacche dal 30 aprile al 5 maggio.