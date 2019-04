Palio del recioto: Una gara bagnata, gara fortunata per il team Dimension Data

La 58^ edizione del Gran Premio Palio del Recioto - Trofeo C&F Resinatura blocchi, andata in scena in una giornata di pioggia, ha incoronato quest'oggi uno strepitoso Matteo Sobrero (Dimension Data). Il piemontese è giunto in solitaria sul traguardo di Negrar di Valpolicella (Vr) precedendo di oltre un minuto un quartetto di più immediati inseguitori composto da Samuele Battistella (Dimension Data), Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), Kevin Colleoni (Biesse Carrera) e Simone Zandomeneghi (Iseo Rime). La volata per il secondo posto ha visto imporsi Samuele Battistella (Dimension Data) davanti a Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) che completano così il podio.Matteo Sobrero succede quindi nell'albo d'oro al sudafricano Stefan De Bod che si era aggiudicato la corsa dei sogni nel 2018 sempre per la formazione continental con affiliazione italiana Dimension Data.