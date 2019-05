ATTENTATO SRI LANKA. SINDACO ESPRIME SOLIDARIETA' ALLA COMUNITA' VERONESE. GIOVEDI' FIACCOLATA DAVANTI AL MUNICIPIO

Siamo vicini al dolore delle famiglie, quanto è accaduto in Sri Lanka nel giorno di Pasqua, è un vile gesto di insensata violenza. Un colpo basso alla pacifica convivenza delle confessioni religiose e una barbarie nei confronti della chiesa cattolica. Un attentato che in pochi minuti ha insanguinato tutto il Paese, causando un numero spropositato di vittime tra persone inermi e indifese, tra fedeli e turisti.

Le immagini delle stragi non possono che lasciare sdegnati e sgomenti, tanta crudeltà è inimmaginabile. Di fronte a una comunità in lacrime e al rinnovato timore di attentati, Verona ribadisce ancora una volta la propria condanna ad ogni forma di violenza e di intolleranza".