UN PROSECCO BAR TARGATO BOTTEGA- AUTOGRILL

Il primo di questi spazi, frutto della collaborazione tra i due colossi trevigiani, è stato inaugurato in questi giorni all'aeroporto di Fiumicino, in area voli internazionali. Sono piccoli ristoranti in franchising dove oltre a mangiar bene si possono degustare tutti i vino di Bottega. L'accordo prevede di dar vita, nelle prossime settimane, ad altri punti di ristoro a Dubai, Abu Dhabi, Rormond in Olanda e in un altro aeroporto (per ora top secret) italiano. Il Prosecco Bar di Fiumicino è il quindicesimo della serie. Un progetto nato cinque anni fa e che ha visto nascere queste “osterie” in un paio di navi da crociera scandinave, a Birmingham, a Muscat in Oman, alle Seychelles, in due aeroporti Bulgari, a Johannesburg. (i.p.)