L'Ipogeo di Santa Maria in Stelle, Verona, il paesaggio ed i suoi percorsi. Dal 27 aprile 2019, una mappa gratuita.

Questo, con riferimento al paesaggio, limitrofo all’Ipogeo di Santa Maria in Stelle, Verona, quale territorio ricchissimo d’arte, di storia e di tradizione enogastronomica, ancora poco conosciuto. Più chiaramente, il progetto tende alla riscoperta dell'importante sito archeologico paleocristiano, l’Ipogeo, appunto, e dei dintorni di Verona, guardando anche al turismo. Una speciale mappa, dal titolo “l’Ipogeo e le sue vie”, info@ipogeostelle.it, intende promuovere la conoscenza di tali luoghi, fornendo strumenti pratici e concreti, a cittadini e turisti. Una mappa, dicevamo, che, tascabile e gratuita, segnala cinque circuiti sentieristici, con punti d'interesse e con informazioni tecniche, l'Ipogeo, noto, anche, come “Pantheon”, il suo paesaggio circostante, tutto natura, storia e cultura, e che sarà disponibile, presso la Parrocchia di Santa Maria assunta e presso l’Ufficio d’accoglienza turistica (IAT) di Piazza Bra, Verona. Essa sarà pure scaricabile dal sito ufficiale di Ipogeo e dal portale del Comune di Verona, sezione Turismo. Sabato, 27 aprile 2019, dalle ore 8,30, si terrà una festosa presentazione di detta mappa alla cittadinanza: per l'intera giornata i Giovani Volontari Ipogeo e vari attori chiave del territorio – aziende, case storiche, associazioni, studiosi e scrittori – accoglieranno quanti – sportivi, famiglie, giovani e anziani – vorranno sperimentare i percorsi, indicati, sulla mappa stessa. L'importante evento, promosso dai Giovani Volontari Ipogeo e dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, permetterà di scoprire, anzitutto ai veronesi, un’Ipogeo, forsanche, sconosciuto nella sua stessa denominazione, prima ancora, che nella sua straordinaria realtà. A volte, si percorrono chilometri e chilometri, per poter ammirare qualche particolare artistico, quando, invece, ed è, per molti, il nostro caso, abbiamo un tesoro, vicino a noi, che ci è del tutto sconosciuto. Cogliamo, quindi, l‘occasione, che ci propongono i Giovani Volontari di Santa Maria in Stelle…! Il monumento, situato a circa 4 metri, sotto l’attuale chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta, risale al III sec. d.C. e sarebbe dovuto, a scopo funerario, ad una famiglia romana, come appare da una scritta in latino, che ci fa sapere come lo “fecero (costruire) Publio Pomponio Corneliano e Giulia Magia con i figli Giuliano e Magiano”. Esso custodisce preziosi affreschi ed un elegante pavimento. Pierantonio Braggio

