Fondazione Cariverona. Il bilancio d’esercizio – e di missione – 2018, approvato dal Consiglio d’Amministrazione.

A 31.12.2018, il patrimonio netto contabile ammonta a 1,725 miliardi di euro. In tal modo, si sono rese disponibili risorse per 56,6 milioni, con i quali è stato possibile finanziare 356 interventi – su 893 domande pervenute, per un valore medio, per singolo intervento, di 145.795.-€ (+30%, rispetto al 2017). Tutto ciò, fvorendo le aree: formazione ricerca (98), socio-sanitaria e welfare del territorio (133), arte e cultura (123) e diverse, nelle provincie, come sopra appena cennato, di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Matova. In una situazione economico finanziaria negativa – quella del 2018 – Fondazione ha agito al meglio, sebbene – così il presidente di Fondazione, prof. Alessandro Mazzucco: Non ci illudiamo di avere soddisfatto tutti, anzi, sappiamo che, di regola, chi non si è sentito accontentato ritiene che avremmo dovuto fare di più. Abbiamo operato e continueremo ad operare in condiziooni di mercato complesse, avendo ben chiari, in primo luogo, due aspetti fondamenali del nostro mandato: tutela del patrimonio e della redditualità e misure di sostegno agli obiettivi territoriali più rilevanti, nel modo più efficiente consentito.

Pierantonio Braggio