ROTAS ITALIA SFORNA 400 MILIONI DI ETICHETTE L'ANNO FATTURATO CRESCE DELL'11% A 16 MILIONI DI EURO

“Rotas Italia, che sarà in fiera al Vinitaly per presentare alcune assolute novità di prodotto, può realizzare qualsiasi richiesta, anche quelle che sembrano impossibili”, dice Francesco Celante, Ceo dell'azienda veneta, “infatti siamo riusciti a creare una etichetta con la lava dell'Etna, un'altra con i cristalli Swarowski, un'altra ancora in dimensioni tridimensionali per non parlare di quella fatta con il vino rosso. Al Vinitaly faremo sapere al mondo che da tempo siamo anche in grado di produrre dei sensori. Stiamo lavorando, per l'olio, ad una studio per il controllo della temperatura, dello “scuotimento” nel trasporto, per il controllo della luce, insomma un sensore capace di seguire tutta la catena di controllo, dalla produzione alla commercializzazione, al trasporto.” (Inf. Pubbl)