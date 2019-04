Nuovo Consiglio alla Camera Commercio di Verona. Giuseppe Riello riconfermato presidente.

Non a caso, sono stato chiamato nuovamente a rappresentare l’Ente, in modo unico e concorde. Un caso raro, nel sistema camerale italiano. Ora, mi rimboccherò ulteriormente le maniche, per portare avanti i numerosi progetti avviati e per portare, nella sede di Unioncamere Nazionale, le istanze dell’imprenditoria veronese”. Nel corso del suo primo mandato, l’Imprenditore riconfermato era stato eletto, due volte – il secondo incarico è, tuttora, in corso – alla vicepresidenza di Unioncamere. Come da indicazioni della Riforma del Sistema Camerale, nel nuovo Consiglio, siedono 25 rappresentanti di Associazioni di categoria, liberi professionisti, organizzazioni sindacali e dei consumatori, e, quindi, 8 in meno, rispetto al Consiglio precedente. In Giunta, vi sarà pure un rappresentante in meno e, quindi, i relativi componenti saranno 8, compreso il Presidente Riello. Numeri a parte, il Consiglio risulta rinnovato, con 13 new entries, ossia, i signori: Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto; Fausto Bertaiola, presidente di Confcooperative Verona; Lucia Caregnato, Davide Cecchinato, Francesca Cecchini, Carlo De Paoli, Vicepresidente di Confindustria; Patrizia Di Leo, Stefano Facci, segretario di Cgil Verona; Alessia Faggioni, Leonardo Meoni, Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti, Verona; Mirko Sella, di Cia; Paolo Tosi e Carlo Trestini, presidente di Ance, Verona. Lucia Caregnato, Carlo De Paoli e Davide Cecchinato sono alla loro seconda esperienza, avendo fatto parte, precedentemente, del Consiglio di Alessandro Bianchi. Sono stati, invece, confermati: Giorgio Adami, Paolo Arena, Nicola Baldo, Paolo Bedoni, Andrea Bissoli, Beatrice Dal Colle, Alberto Mion, Andrea Prando, Silvia Nicolis, Tiziana Recchia e Paolo Tosi. A tutti, il migliore augurio di veronaeconomia it, per un buon e proficuo lavoro, per l’economia e per il sociale del territorio veronese.

Pierantonio Braggio