Crack bancari. Il presidente di Regione Veneto, Zaia: “Dare ristoro ai risparmiatori è doveroso”!

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini con cui annuncia che entro questa settimana il Ministero dell’Economia emanerà i decreti per il risarcimento dei risparmiatori colpiti dai crack bancari. “Ci sono banche che nella nostra regione si sono rese protagoniste di un vero disastro – conclude -. I risparmiatori, che hanno lavorato una vita con grandi sacrifici e hanno perso tutto da un giorno all’altro non possono essere chiamati ancora a pagare il conto delle responsabilità altrui. Per dare ristoro a questi cittadini, è doveroso che il decreto sia emanato, in tempi velocissimi”. Se si giungesse a dare definitiva realizzazione al decreto in parola, si porterebbe serenità economica in numerose famiglie e sostegno a molte aziende.

Pierantonio Braggio