Nella giornata mondiale dell'ambiente si valorizza l'operare di MAIRE TECNIMONT

La società quotata alla Borsa di Milano è recentemetne entrata nel riciclo meccanico della plastica e si propone al mercato. L'azienda non solo ricicla, ma offre anche la tecnologia , tra le più moderne, per la realizzazione degli impianti. Lo scopo è quello di contribuire all'obiettivo, fissato a livello di UE di 12 mln di ton., di aumentare il recupero della plastica . Si stima che saranno necessari altri 175 impianti sparsi in tutta Europa per raggiungere i quantitativi programmati. A questi numeri l'azienda ed i suoi uomini rispondono con il programma "Green acceleration" che dovrebbe portare grandi risultati, in primis per gli azionisti, ma ancor di più, per quanto ci riguarda, al migliorametno ambientale. Dopo i brillanti risultati d'esercizio che hanno contribuito a far risalire le quotazioni del titolo, Maire ha individuato in una apposita società del gruppo, la NextChem, chi si occuperà del settore dell'economia circolare. Con un impianto in quel di Bendizzole - Brescia, cercherà di affrontare il mercato con un impianto di alta tecnologia che potrà essere seguito da altri impianti nel resto d'Italia. I ragazzi in piazza chiedono passi concreti per il salvataggio del pianeta, e Fabrizio D'Amato, presidente del gruppo, assieme a Pier Roberto Folgiero i qualità di AD, offrono risposte concrete. Se poi ciò aiuta l'azienda, che in Borsa è tornata vicino ai 3.5 € per azione con un dividendo annunciato di 0,119 tanto meglio anche per gli investitori. Noi speriamo che ciò sia di stimolo per riprendere la valorizzazione dell'economia circolare e delle energie rinnovabili che da sole sarebbero in grado di interrompere il ciclo negativo delle mutazioni climatiche che in molti asseriscono essere causate dello scriteriato uso di energie fossili.