Staff Spa, fatturato record 2018 e nuovo prestigioso riconoscimento: Leader della crescita 2019.

Un magnifico 2018 si è appena chiuso con un nuovo fatturato record, nuove filiali attive, nuovi e rilevanti servizi affiancati al core business della somministrazione di lavoro ed il prestigioso riconoscimento del podio nella classifica di Campioni della crescita 2018, assegnato da Affari & Finanza di La Repubblica.

Un anno indubbiamente da incorniciare per la star mantovana delle agenzie per il lavoro, e il 2019 si apre con un altro importante riconoscimento.

È stata recentemente divulgata da Il Sole 24Ore la classifica, redatta dalla società Statista, delle 350 aziende italiane che hanno ottenuto la maggior crescita organica nel triennio 2014-2017. Ebbene, Staff, con i suoi risultati, si è guadagnata l’inserimento in questa speciale classifica. Grazie a questo prestigioso riconoscimento, per l’anno in corso Staff potrà perciò fregiarsi del titolo di “Leader della Crescita 2019”. In particolare, tra le aziende con un fatturato superiore a 100 milioni nel 2017, Staff si è piazzata al 2° posto della classifica. Il 2018 è stato quindi un anno di grandi traguardi, grazie ad un fatturato record di 140 milioni di euro, risultato di una crescita del 37% sull’anno precedente; un dato impressionante, soprattutto se paragonato alla crescita media del settore che non è andata oltre il 14%. Un valore realizzato attraverso 24 filiali presenti in 10 regioni italiane, con l’assunzione di oltre 12.900 lavoratori inviati in più di 26.000 missioni, presso 1.300 aziende clienti.

Michele Borghi e Gianfranco Malavasi, founders e azionisti di riferimento della società commentano: “Sono numeri importanti, dietro ai quali c’è tanto lavoro, nostro, dei nostri collaboratori, dei nostri lavoratori dati in somministrazione. A queste persone e ai Clienti che ogni giorno ci rinnovano la loro fiducia va quindi tutta la nostra riconoscenza.

Sono altresì numeri in linea con i nostri piani di sviluppo, che registriamo con soddisfazione e che ci consentono di affrontare con rinnovato impegno e con immutata fiducia le sfide e le incognite che il mercato ci riserverà.”