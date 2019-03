In restauro, a Verona, il grande affresco di Bernardino India (1522-1590), dedicato alle città di Verona, Rovigo e Treviso.

Bernardino India (1522-1590). Nel 1882, Verona subì una terribile inondazione, per cui si decise di costruire gli attuali, straordinari ed utilissimi “muraglioni”, a futuro contenimento delle acque dell’Adige. La costruzione del muraglione, che si protrasse per un decennio, richiese l’abbattimento di diversi edifici, fra i quali, toccò l’infelice sorte, appunto, allo dstraordinario palazzo del ricco produttore e mercante di seta, Fiorio, appunto, della Seta. Dal quale, nel 1891, fu strappato il grande dipinto a muro – cm 257 x 223 – riproducente un’elegante, movimenta e colorita allegoria delle città di Verona – al centro, incoronata – di Rovigo e di Treviso. Il dipinto realizzato, fra il 1550 ed il 1555, da Bernardino India, è, ora, in restauro presso il veronese Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta, Verona. Un Museo che, con la nuova opera, il cui restauro terminerà fra circa un mese e mezzo, amplierà la sua offerta, in onore del grande Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-1877), il legnaghese,