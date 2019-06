Carrello per scale: cos’è, a cosa serve e modelli in commercio

Idealmente, occorrono almeno due persone per spostare un peso su per le scale in modo sicuro: questo potrebbe non essere possibile laddove le scale non siano abbastanza larghe per ospitare due persone. Alcuni dei fattori importanti che gli utenti guardano in un carrello per scale sono la stabilità, la durata, la regolazione delle maniglie e la progettazione di pneumatici o ruote.

Scegliere un buon carrello potrà essere efficace nel salvare le articolazioni e sosterrà la fatica del carico di trasporto, poiché il peso si distribuirà uniformemente sul carrello. Ciò consentirà quindi di sollevare carichi pesanti con il minimo sforzo.





Le diverse tipologie di carrello per scale





I carrelli a mano per scale sono leggermente diversi dagli ordinari carrelli a due ruote o dai carrelli a quattro ruote. In questo articolo, daremo uno sguardo ad alcuni dei migliori carrelli manuali per salire le scale che consentono di trasportare facilmente un peso elevato al piano superiore.





Carrelli manuali: sono i carrelli più commerciali e sono disponibili in diversi colori, materiali, tipologie e prezzi. È l’ideale per trasporti sporadici e soprattutto è adatto allo spostamento di cose abbastanza leggere come pacchi o scatole, ma risulta scomodo e poco sicuro per quanto riguarda prodotti più pesanti ed ingombranti, come ad esempio elettrodomestici. La base molto stretta, infatti, non garantisce alla merce di avere un giusto equilibrio.

Carrelli elettrici: possono essere definiti prodotti professionali, in quanto vengono usati solo in casi specifici. Possono avere due o tre ruote. Il carrello saliscale elettrico è azionato da un motore alimentato a batteria che permette all’operatore di trasportare merci da un piano all’altro senza fare minimamente fatica. Questa tipologia di carrelli è utilizzata prevalentemente in industrie e aziende per trasportare merce molto pesante e dalle grandi dimensioni.

Saliscale a 3 ruote: si tratta di una particolare tipologia di carrello elettrico. Al posto di utilizzare i cingoli, utilizza la rotazione di 3 ruote per poter trasportare il materiale. P molto più leggero di un carrello cingolato. È utilizzabile su ogni tipologia di scala e con qualsiasi tipo di materiale, indipendentemente dal peso o dalla dimensione dello stesso. È consigliato a chi non sa quale tipo di scale dovrà affrontare.





Come scegliere la tipologia di carrello più adatta

Scegliere il carrello ideale alle proprie necessità non è mai semplice. Spesso ci si lascia influenzare dalla tecnologia o dal prezzo inferiore. Ma nessuna delle due motivazioni, diametralmente opposte, possono essere la giusta soluzione. Per poter acquistare il giusto carrello è fondamentale analizzare a quale uso questo carrello sarà destinato. È proprio in base alle situazioni nelle quali il carrello dovrà essere utilizzato, che bisogna che l’operatore effettui la sua scelta. È bene quindi individuare:

quali tipologie di scale si devono affrontare;

quale tipo di materiale andrà trasportato;

quanto spesso verrà usato il carrello.

Una volta risposto a queste 3 domande l’operatore avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie per comprendere la tipologia di carrello per scale di cui si ha bisogno, a questo punto scegliere il più adatto alle proprie esigenze sarà un gioco da ragazzi (infor.pubbl.)