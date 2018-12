Natale 2018 a Bovolone, Verona. Non solo, festa ed eventi, ma, anche ecologia e spiritualità. XXIV Rassegna Interregionale del Presepe, sino a 13 gennaio 2019.

Fino al 13 gennaio, nell’antica chiesa di San Biagio, sarà possibile visitare, gratuitamente, la XXIV Rassegna Interregionale del Presepe, artigianale ed artistico, che propone circa 200 opere-presepi, provenienti, dall’Alto Adige, sino alla Sicilia. Un concorso per le scuole locali vedrà premiati i migliori presepi, realizzati dagli studenti usando, materiali di recupero. Sempre, per promuovere il rispetto dell’ambiente, è tornato per il secondo anno consecutivo, in piazzale Scipioni, l’immenso albero di Natale “ecologico”, ideato, anche a scopo didattico, dall’Associazione Bovolone Attiva. L’opera – alta oltre 10 metri e realizzata con 8000 bottiglie di plastica usate – è stata arricchita, per le Festività 2018, con un angelo e un presepe, grazie alla collaborazione di alcuni Artigiani locali, dell’Associazione Valle del Menago e della Cooperativa sociale Emmanuel. Fino al 24 dicembre, poi, i bambini potranno portare le lettere a Babbo Natale o lasciarle nella cassetta della posta, presso la casetta di Santa Claus - Babbo Natale, allestita davanti a Palazzo Corte Salvi, sede della Pro Loco. Dal 25 dicembre, al 13 gennaio, sarà visitabile, infine, il tradizionale ‘Presepe Vissuto’, allestito nella Pieve antica di San Giovanni Battista, conosciuta come “San Zuàne”, dove, anche i visitatori potranno, all’ingresso, vestire i capi da figuranti, messi a disposizione dagli organizzatori e diventare, così, protagonisti nella rappresentazione dell’evento “Natività”. Grande fervore, quindi, a Bovolone, Verona, per dare risalto a quel Natale, oggi, troppo materializzato e che corre il rischio di andare dimenticato, travolto da sciocchezze e da vuoti slogans, mentre la vita ed il mondo – è dell’altro giorno, il triste fatto, accaduto in Francia – hanno assolutamente bisogno di fare stretto riferimento al più concentrato significato di amore, per il prossimo e, quindi, di “pace”, che il vero Natale ricorda e propone agli uomini. Non possiamo concludere, senza esprimere un cordiale grazie a Chi, nel quadro della grande disponibilità, verso la società, offerta dal mai abbastanza lodato “Volontariato”, dedica la sua mente e il suo tempo alla realizzazione di eventi, quale quello descritto, che invitiamo a visitare, magari, attingendo ulteriori informazioni, contattando prolocobovolone@libero.it o 045 71 03 585.

Pierantonio Braggio