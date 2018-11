Die Gewinner des XV. Interregionalen Gastronomiewettbewerbs "Radicchio d'Argento" – Silberner Radicchio – 2018 im Hotel Due Torri in Verona.

Die große Veranstaltung, die von der Associazione –Verein – Pro Loco Carpanea, Casaleone, Verona, in Person von Enrica Claudia De Fanti und Mauro Accordi organisiert wurde, fand am Samstag, dem 27. Oktober 2018, mit einer sehr hohen Präsenz interessierter Personen statt, die erfahren wollten, wann der bekannte Radicchio Rosso di Verona angebaut, geerntet und, so offensichtlich, wie er auf dem Teller erscheinen soll. Zwei wichtige Themen, denn sie bedeuten Arbeit, Schaffung von Wohlstand und Kultur – der Radicchio Rosso wird, selbst wenn er im Juli ausgesät wird, zwischen November und März, in einer Zeit gesammelt, in der das Land selbst still ist, sowie die zunehmende Förderung des Basso Veronese, dessen fruchtbares Land, das Ergebnis der Ablenkung der Etsch, ist perfekt für den Anbau des fraglichen wertvollen Gemüses geeignet. Der Wettbewerb bestand aus der Zubereitung von Gerichten im Radicchio, die in den geräumigen Küchen des Due Torri stattfand, um von einer technische Jury aus Experten und von der wichtigen Stellungnahme der populären Jury mit einer flachen Stimme bezertet zu werden. Es sei darauf hingewiesen, dass der Wettbewerb insbesondere vor allem an junge Köche gerichtet war und in Zukunft werden wird. Die Technische Jury vergab den 1. Preis an das Landeck-Tourismusinstitut in Landeck, Tirol, Österreich,Ö das mit der Targa der bekannten Online-Zeitung “Veronaeconomia.it” ausgezeichnet wurde und mit dem außergewöhnlichen Gemälde des bekannten Künstlers Luciano Pelizzari: Ein eigen für den jeweiligen Wettbewerb geschaffenes Gemälde. Ein Unicum-Gemälde, das zum ersten Mal auf Leinwand und in all seinen Eigenschaften perfekt – frische und glänzende violette Blätter, Elfenbeinadern und Kaliber – den edlen Radicchio Rosso di Verona darstellt. Das erwähnte Tiroler Institut begleitete seine Studenten in Verona mit dem Direktor Mag. (FH) Günther Schwazer und dem Küchenprofessor Herbert Osl – und hat sich eine solche Anerkennung für "Geschmack, Schönheit und Ausarbeitung" erworben. Küche "als er vorschlug”... Der Preis wurde an die Köche von Landeck, vom Direktor von "veronaeconomia.it", Maurizio Zumerle, und von der Präsidentin des Konsortiums für den Schutz des Roten Radicchio, Legnago, Verona, Cristiana Furiani, verliehen. Immer von der technischen Jury. wurde dem "Don Calabria" Institut für Gadstronimie- und Weintourismus, Bovolone, Verona, für "Geschmack der Tradition, begleitet von Innovation" und dessen Vorbereitung, das Werk “Die legendäre Prinzessin Carpamea, Casaleone”, von Stellina Cirincione, Legnago, verliehen. Die Volksjury prämierte deshalb das "Berti" - Fachinstitut für Weingastronomie und Hospitality, Chievo, Verona, mit dem silbrigen und fast sprechenden Werk des Veroneser Bildhauers Sergio Pasetto, was in fünf Teilen, die Shakespeare-, aber Veronese-Tragödie von Romeo und Julia hervorhebt. Eine besondere Erwähnung wurde in einer von Stellina Cirincione ausgearbeiteten und von Cattolica Assicurazioni für das Turismo Mario Rigoni Stern, Asiago, angebotenen Gedenktafel für die Phantasie bei der Schaffung eines süßen Semifreddo mit Radicchio di Verona ausgezeichnet. Außer Konkurrenz, aber hochgeschätzt, das Risotto mit Radicchio Rosso, meisterhaft vorgeschlagen von Giorgio Sbizzera, Sustinenza di Casaleone, Verona. Die Verfügbarkeit, die das Hotel Due Torri anbietet, ermöglichte auch die Verkostung von rohem venezianischem Fleisch, in seiner außergewöhnlichen Halle – ein wirklich lobenswerter Faktor, der zum ersten Mal zu sehen war und perfekt und innovativ, geeignet auch als Beweismittel, maximal zu fördern ist – Radicchio Rosso, in großen, violetten Blättern des speziellen Veronese-Gemüses, von Bruno Bassetto, Metzgermeister und offiziellem Zeugnis von venezianischem Fleisch, Treviso; vom süßen und feinen San Daniele del Friuli-Schinken und vom nicht weniger bekannten und wohlschmeckenden Monte Veronese-Käse, der mit der Milch der Veroneser Berge Lessini hergestellt wird. Fuer die uns geleistete Mitarbeit bei der Übersetzung vom Italienischen ins Deutsche vorliegenden Textes danken wir herzlich Herrn LG Herbert Osl, Landeck, Österreich.

Pierantonio Braggio