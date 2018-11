Cambio ai vertici alla storica azienda vitivinicola Cantina di Soave. Roberto Soriolo è il nuovo Presidente.

Dopo tanti anni di dedizione e impegno, lascio l’incarico con la soddisfazione di aver visto l’azienda crescere e consolidarsi. Ringrazio tutti i soci, per la stima, l’affetto e il sostegno, che mi hanno sempre dimostrato». Il neo presidente, Soriolo, si è detto orgoglioso di succedere a Carlesso, per il valore del lavoro svolto e per l’entità dei risultati raggiunti in questi anni. «Sono membro di questo Consiglio di Amministrazione, da quasi dieci anni - ha evidenziato Soriolo - e di conseguenza, si tratta di un passaggio di consegne, all'insegna della continuità. Il mio impegno sarà massimo e tengo a ringraziare tutta la base sociale, per la grande fiducia che ha voluto accordarmi. Sono felice e onorato di ricoprire questa carica, in una realtà importante, come quella di Cantina di Soave, sempre proiettata verso il futuro, come dimostrano gli investimenti in corso, che avranno grandi sviluppi nei prossimi anni». Fondata nel 1898, Cantina di Soave celebra quest’anno il suo 120°anniversario: una lunga storia, che affonda le radici nella terra e nel passato. Sino dalla fondazione, la Cantina ha intrapreso una strada di crescita, che le ha permesso di diventare una delle principali e più qualificate realtà del panorama enologico italiano ed internazionale, non solo a livello cooperativo, ma generale. Anno dopo anno, ha creato un mosaico selezionatissimo di siti produttivi e vigneti, che abbracciano oggi cinque valli nell’Est Veronese. Cantina di Soave, con i suoi 2200 soci, per 6000 ettari di vigneti, è oggi espressione delle principali denominazioni del territorio, a partire dal grande vino bianco Soave, passando dallo spumante Lessini Durello, fino ad arrivare ai gioielli enologici della Valpolicella e della zona del Garda. Grazie ad un sistema di selezione delle uve, all’avanguardia, è in grado di differenziare, per soddisfare al meglio un mercato sempre più esigente e complesso, offrendo un ventaglio, che spazia, dai vini per tutti i giorni, ai grandi vini destinati ai ristoranti, alle enoteche e ai wine bars di tutto il mondo. L’azienda esporta, oggi, circa la metà della propria produzione ed è presente in più di 50 Paesi. Una realtà importantissima, per Soave e per Verona, è Cantina Soave, al nuovo presidente della quale, Roberto Soriolo, auguriamo buon lavoro e “ad meliora!”, per il meglio della Cantina, dei suoi Soci e del fecondo territorio, padre annuale della bionda Gargànega.

Pierantonio Braggio