I “Veonesi nel Mondo” celebrano il 50° anniversario della morte di Mario Battistella (1893-1968). Veronese di Monteforte d’Alpone, ideò l’argentino “Tango”.

Dati importanti, i precedenti, che sono venuti alla luce, nella Sala Arazzi, Municipio di Verona, il 24 ottobre 2018, in occasione dell’annuncio, da parte de i “Veronesi nel Mondo” – presidente: Fernando Morando, vicepresidente: Enzo Badalotti, ospitante il vicesindaco di Veroina, Luca Zanotto – di due serate, destinate a ricordare, appunto, una delle stelle più brillanti del Tango argentino e suo creatore, Mario Battistella. Hanno organizzato la relativa celebrazione i Veronesi nel Mondo e Dimostrazioni Armoniche, associazione della quale è presidente Viviana Loatelli. Il 26 ottobre, nel foyer del Teatro Ristori, alle ore 17,00, sarà trattato il tema del “Fenomeno migratorio veneto, verso le Americhe”; alle ore 19,00, sarà presentato il volume “Voci migranti - Mario Battistella, il poeta del Tango” e, alle ore 21,00, avrà luogo lo spettacolo “TangoDrama - Omaggio a Battistella, il poeta del Tango”. Sabato 27 ottobre, avrà luogo, per le scuole, una lezione-concerto, dalle ore 11,00 alle 12,30, sull’emigrazione veneta in Argentina e sulla nascita del Tango. Due manifestazioni importanti per Verona, che, in tal modo, ricorda i suoi numerosi veronesi, migrati in Argentina, www.veronesinelmondo.eu e tangoalmamigrante@gmail.com.

Pierantonio Braggio