Modello RIACE contrario alla Costituzione?

Il sindaco di Riace viene spesso rappresentato come un “perseguitato” dal Ministro Salvini perchè avrebbe escogitato un “modello” esemplare di convivenza e di integrazione degli immigrati con la popolazione locale.

Forse a parte le sue vicende personali con la sua compagna-concubina somala, peraltro anch'essa coinvolta nei provvedimenti della Magistratura per reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, che poteva anche sposare se veramente voleva integrarla nella nazione italiana, ora veniamo a sapere che tutti gli immigrati stanziatisi a Riace con il beneplacito del sindaco, vengono mantenuti dalle nostre tasse.

Il Ministro degli Interni Salvini NON ha fatto altro che sospendere tale finanziamento, lasciando gli immigrati liberi di restare a Riace, a condizione che si comportino come tutti gli Italiani, cioè che comincino a lavorare, come d'altronde previsto dal primo articolo della Costituzione che precisa che “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.

Chiaramente chi viene in Italia solo per farsi mantenere dalle tasse degli Italiani, NON potrà mai integrarsi !

Infatti molti degli immigrati “ospitati” dal sindaco di Riace, ora che il ministro Salvini ha tolto loro il mantenimento gratuito, hanno scelto di abbandonare Riace per andare in altri Comuni disposti a mentenerli (con le tasse di tutti gli Italiani !).

La nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza all'invasione straniera, allora dei nazisti tedeschi, sarebbe forse una costituzione “persecutoria”, però solo verso chi NON vuole lavorare ?

E se l'articolo 4 prevede che lo Stato dovrebbe promuovere le condizioni per concretizzare “il diritto al lavoro”, perchè i miliardi previsti dai grillini per il cosidetto “reddito di cittadinaza” (anche per gli stranieri che dopo cinque anni di permanenza in Italia, NON HANNO ANCORA TROVATO DA LAVORARE !) non vengono destinati al recupero ambientale a cominciare dalla pulizia dei tombini e dallo sfalcio delle erbacce, visto che in Italia ad ogni temporale vi sono inondazioni, dalla Sicilia alla Valpolicella ?!