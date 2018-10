La Cucina ebraico-veneta. Un prezioso ricettario, curato da Georgia Gaida Harkatz, Verona.

Un incontro, quasi, egoisticamente interessante, che ci ha permesso di conoscere, in dettaglio, uno dei particolari aspetti del mondo ebraico: quello della cucina, dei relativi cibi e del significato dell’essenziale voce ebraica “kasher” – riferita agli alimenti – spesso menzionata, ma, dai più, mai completamente capita.

Un tutto, meritevole d’attenzione e che Harkatz spiega, in modo chiaro, evidenziando che “parlare di cucina tradizionale ebraica, oppure, di “cucina kasher”, è inesatto, poiché non esiste una cucina ebraica, come, ad esempio, la cucina francese o giapponese, mentre, il termine “kasher” – adatto – si riferisce alle regole sull’alimentazione, stabilite dalla Torah – in breve: i primi cinque Libri della Bibbia – e codificate nel Talmud – testo sacro ebraico – e nei successivi commentari, per cui, “kasher” è qualsiasi cucina, o tradizione culinaria, che s’attiene a queste norme. Ci sono molte e diverse “cucine ebraiche”, che, nel corso del tempo, si sono evolute e modificate, secondo i gusti ed i condizionamenti della Storia”… Premesso quanto sopra, che è essenziale, per introdurci in quanto stiamo esponendo, dobbiamo congratularci con la signora Georgia Gaida Harkatz, per il suo ricettario, dal titolo: ”Sapori e colori della Cucina ebraico veneta”, che, come il Lettore rileverà, dal titolo stesso, conferma quanto l’Autrice ha chiarito, nelle sue affermazioni, sopra riportate, perché molte delle ricette, da lei descritte, contengono sì motivi d’origine, certamente, ebraica, ma, al tempo, modificate, a seconda di dove ogni ricetta veniva realizzata, che è come dire, in vari Paesi d’Europa centrale ed orientale, e, con nostra grande, positiva sorpresa, anche in Veneto, dove la preparazione dei cibi, sempre per Israeliti, assumeva caratteristiche, anche legate alle consuetudini delle diverse, nostre città, nelle quali gli Ebrei risiedevano. Ciò, anche perché è evidente, che sulla fattibilità delle ricette incidono, sia la disponibilità, in loco, d’un certo prodotto agroalimentare, sia i metodi di preparazione, d’un certo Paese, in base ai quali tale prodotto viene cucinato. Maggiore, poi, il nostro interesse, poiché, come si rileverà dai titoli di tali ricette, che, di seguito, riportiamo, l’Autrice ci propone pure vocaboli, espressamente veronesi o veneziani: Challah, il pane del Sabato – il Sabato ebraico, corrisponde alla nostra Domenica – e delle Feste; Melanzane alla giudìa – all’ebraica; Concia di melanzane…o di zucchine; Verze sófegàe, ovvero, cavolo-verza stufato; Latkes, frittelle di patate per Hannukah – festa, che ricorda la liberazione di Gerusalemme da Antioco IV; Coste di bietole al forno; Polpettine di spinaci - ricetta veneta (ma, anche polacca); Zimmes di carote; Purè di sùca barùca, ossia, “puré di zucca benedetta”; Fondi di carciòfo, con piselli in “técia”; Dajenu, ovvero, palline d’azzime in brodo – “Dajenu” era voce veronese, per dette palline, gustate, nella cena della Pasqua ebraica; Polpettone di tacchino – al pepe garofanato, che, a Verona, per qualità, si trovava, segnala l’Autrice, solo presso l’antica drogheria “Ferrario” – che bene ricordiamo – di Corso Santa Anastasia; Fagottini di verza, per la festa di Simhat Torah, ossia, “holishkes, golooptchy, prakkes e jabrak”; Gefilte fish – polpette di pesce lessate, alla ‘tódesca’, molto in uso, a Verona; Sardèe in Saór; Bisse, ovvero, zuccherini di Pasqua veneziani…, ma, anche veronesi – “bisse “ è il plurale del veronse “bìssa”, biscia, serpente; Biscotti alle mandorle, per Pesach – Pesach significa Pasqua ebraica, che ricorda, l’uscita del Popolo ebraico dall’Egitto e l’avvio verso la Terra promessa – ricetta di Marcella Jenna Reichenbach; Impàde, delicati pasticcini, con ripieno di mandorle; Bolo o bollo – in Veneto, detto anche “bussolà”. Da notare, che ogni ricetta è preceduta da dettagli storici importantissimi, con riferimento a regole e a usi ebraici, da indicazioni, su quale zona, la preparazione, in tema, veniva originariamente cucinata o cotta, da altre possibili soluzioni di preparazione, e da chi la ricetta è stata ricevuta, da parte dell’Autrice… Modalità di preparazione di cibi, quindi, sì, ma, accompagnate da un complesso significativo di spiegazioni e di dettagli, che arrivano, persino, come si avrà rilevato, leggendo le stesse, a riportare, abbiamo già rilevato, denominazioni e termini dialettali, strettamente veronesi o veneziani. Pierantonio Braggio