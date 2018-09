Tavolo tecnico e visita al complesso "Manifattura Tabacchi", Verona.

Già, il 6 settembre 2018, segnalammo un importante incontro, nel Municipio di Verona, circa il tema "Manifattura Tabacchi". Sulla questione. si è tornati, oggi, 20 settembre, attraverso un visita, organizzata dalla Proprietà – Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, Bolzano-Trento – al complesso di Borgo Roma, che, sorto nel 1933, accanto ai già attivi Magazzini Generali, era collegato, per le forniture e per le spedizioni, al centro ferroviario di Santa Lucia, Verona. Ovviamente, la visita è servita, giustamente, a presentare l'infelice stato di degrado, in cui si trova il complesso e, al tempo, a creare una visione realistica dello stesso, in vista di future decisioni, fra Comune e Proprietà. A questo scopo, hanno partecipato a tale prima ricognizione il vicesindaco di Verona, Luca Zanotto, con delega ai Lavori pubblici e Infrastrutture; l'assessore alla Pianificazione urbanistica, Ilaria Segala; il Soprintendente ai Beni architettonici e paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, Fabrizio Magani; i nuovi proprietari dell'area Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti; i rappresentanti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Verona. L'area ha veramente bisogno di un radicale intervento, che terrà conto della storicità delle strutture, pur aprendo al nuovo, per dare a Verona un grande spazio di massima agibilità e prestigio, assolutamente circondato da molto verde, spazio, che si trova in zona strategica, fra autostrada sud, ex-area dei Magazzini Generali, Ferrovie e l'attivissima Fiera di Verona. Si prevedono, fra l’altro, una rinnovata facciata esterna, una revisione della piazza della Ciminiera – questa, peraltro, ben conservata, una riveduta galleria, amplissima, peraltro, e la più ricca di storia del complesso, e una trasformata stazione-merci ferroviaria, prima, in altra forma citata, in fermata del muovo, futuro filobus, da e per il centro di Verona. La Proprietà: Vogliamo che l’ex-Manifattura diventi uno dei luoghi più attrattivi della Città, una destination, per veronesi e turisti, a vantaggio di tutta la Comunità. Il nostro, è e sarà un metodo di lavoro, basato sulla collaborazione: non siamo qui, per dire quello, che vogliamo, ma, per comprendere, con tutti gli stakeholder della Città, cosa posiamo realizzare assieme”.

Pierantonio Braggio