Hellas Verona Women. Al via la nuova avventura in serie A

La nuova squadra Hellas, frutto della recente acquisizione da parte dal gruppo giallo-blu della società Verona Women, è stata presentata questa mattina a palazzo Barbieri. Presenti il sindaco Federico Sboarina, l’assessore allo Sport Filippo Rando, il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti, il presidente della Verona Women Giancarlo Conta, il responsabile dell’attività calcio femminile del Comitato regionale Veneto FIGC Paolo Tosetto e tutte le ragazze della prima squadra, accompagnate dall’allenatore Sara Di Filippo.

“Un traguardo societario importante – ha sottolineato il sindaco –, che ha consentito di mantenere viva a Verona una squadra di calcio femminile. L’Hellas rappresenta la storia della tradizione calcistica di Verona. Sappiate sempre rappresentare in campo il valore sportivo di questa società, con risultati che facciano onore a tutta la città. Non sarà un campionato facile. Vi attendono sfide calcistiche importanti, che vi auguro di affrontare sempre al massimo delle vostre capacità”.

“Con questa acquisizione anche l’Hellas Verona ha una squadra femminile in serie A – ha dichiarato l’assessore Rando –. Oggi si è raggiunto un obiettivo importante per la città e per il calcio femminile veronese. Grazie alla positiva collaborazione fra le due società calcistiche è stato possibile raggiungere un risultato non facile, che ha consentito all’Hellas di iniziare il campionato con una nuova squadra in rosa. Siamo fieri di sostenervi e di auguravi i migliori risultati possibili”.

“Ci impegniamo sempre a fare le cose al meglio delle nostre possibilità – ha dichiarato il presidente Setti –. Dopo un confronto con il Comune abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura, sostenendo la nascita in Hellas di questa nuova realtà. Questo club è un orgoglio per la città, ma anche per me e per tutti quelli che lavorano nella mia squadra. Ora ci attendono sfide importanti”.