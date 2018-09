Al Castello di Montorio, Verona, “Festa dell’Ecologia”.

Un complesso d’intrattenimenti, a carattere didattico, con la presenza anche di Armando Traverso, faranno trascorrere agli interessati – soprattutto ai bambini – un 23 settembre tutto particolare, all’insegna del senso civico e della necessità del riutilizzo di materiali, altrimenti destinati al cassonetto. In passato, la Festa si teneva nella città scaligera, ma, si è pensato al suo trasferimento, nel bel verde dello scaligero Castello di Montorio, per offrire al pubblico – entrata e navetta da Eurospin di via Da Legnago, 9, gratuiti – un momento di aria pura, essendo immersi nel paesaggio e nel “buon vivere sostenibile”. A chiusura della giornata, alle ore 17.00, vi sarà un gran finale, con spettacolo Melevisione. Dalle 10,00 alle 18,00, si avranno i seguenti eventi: Battesimo della Sella, Laboratorio degli Aquiloni, Visite guidate al Castello, Live Dog School, Laboratori con Melevisione, Fiabe con Armando Traverso, Laboratorio GiardinOrto – si insegnerà a mettere a dimora piccole piante, da portare, poi, con sé – Giochi, Truccabimbi e, assolutamente non ultimi, stands enogastronomici. L’importante, istruttiva manifestazione è stata presentata dall’assessore Ilaria Segala, dal presidente di Amia, Bruno Tacchella, e dal direttore Maurizio Alfeo. Ovviamente, l’evento è mirato a fare comprendere l’importanza della raccolta differenziata e della necessità della riduzione del pattume, alla diffusione d’una nuova cultura del “rifiuto” e ad un’attenta gestione dell’ambiente, in particolare del “verde”, che significa “natura”. Collaborano al tutto l’Associazione Delle Due Valli, Legambiente e WWF.

Pierantonio Braggio