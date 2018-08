Le legge sulla legittima difesa che fine ha fatto?

Basterebbe pochissimo per entrare in un mondo dove la dignità del cittadino non sia più sottomessa alle burocrazie al potere che poi si auto assolvono e si auto celebrano. E' duro cambiare un sistema democraticamente ma è l'unica strada per questo chiediamo a Conte di dare subito incarico affinchè in parlamento si porti avanti una legge che introduca queste novità che da tempo si vanno affermando: l'eccesso di legittima difesa non esiste quando uno è a casa propria o nelle sue faccende affaccendato e qualcuno lo violenta per strada o per casa, il patrocinio in questo caso deve essere gratuito ed a carico dello Stato; nessuna somma a nessun titolo può pretendere chi assaltando un cittadino nei propri spazi vitali ne subisca le conseguenze, siano esse o meno proporzionate. Speriamo che prestissimo i nostri parlamentari se ne occupino tanto prima o poi altro capiterà e saremo a piangere morti innocenti e colpevoli.