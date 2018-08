Da Camerino, Marche, 2700 confezioni di pasta all’uovo di caratteristica produzione locale.

Camerino, Marche – 7000 abitanti ed 8000 studenti universitari – a causa del sisma 2016, ha perduto il suo centro storico, ma, nella sua gente è forte la volontà di ripresa, resa più efficace anche dalla collaborazione volontaria degli studenti della locale Università. Rapporti di lavoro fra APT-Azienda Trasporti Verona e Contram spa – azienda privata per il trasporto urbano, Camerino – non hanno fatto dimenticare ai dipendenti di APT e alla presidenza di questa lo stato di bisogno d’aiuto di Camerino, dopo il disastroso sisma del 2016. Partirono da Verona una roulotte ed una “casetta” prefabbricata, a Camerino tuttora in uso, frutto della rinuncia, da parte dei dipendenti APT a qualche beneficio, integrato dall’intervento di APT stessa, la quale, oltre avere ospitato, nel 2017, venti ragazzi, intende essere ulteriormente d’aiuto, con altre future iniziative. Camerino, a riconoscimento della pronta solidarietà veronese, portato a Verona 2700 confezioni di pasta d’alta qualità, prodotta dall’azienda Entroterra - Piccola Società Cooperativa, che, attiva in Camerino, non avendo subito danno alcuno, dal terribile terremoto di due anni orsono, ha potuto continuare a produrre, a esportare in quaranta Paesi del mondo il suo prodotto di qualità, la Pasta all’uovo, così, come essa si preparava, un tempo, nei dì di festa, nel Veronese, e ampliare, lodevolmente, i suoi impianti, assumendo più di quaranta persone… La pasta, donata da Camerino, è destinata, ai dipendenti di APT. L’iniziativa, anzi le due iniziative, sopra descritte, sono state presentate il 13 agosto 2017, dall’assessore del Comune di Verona, Daniele Polato, dal presidente di APT, Massimo Bettarello, e da Stefano Belardinelli, presidente di Contram spa, Camerino, e presidente del Centro Universitario Sportivo dell’Università di Camerino. Un grande segno di solidarietà, di comprensione e di riconoscenza – troppo dimenticata nel nostro tempo! – nonché di importante volontà d’impresa.

Pierantonio Braggio