PREMIO LETTERARIO FEDERICA, MENZIONE SPECIALE ALLA SERIE TV “BRACCIALETTI ROSSI”

. Durante il pomeriggio saliranno sul palcoscenico il clarinettista Nicola Giammarinaro, il chitarrista Francesco Buzzurro, il fisarmonicista quattro volte campione del mondo Pietro Adragna, l’armonicista Giuseppe Milici e la cantante Alessandra Salerno, reduce dal programma televisivo “The Voice of Italy”. A condurre l’evento sarà Chiara Giallonardo di Linea Verde. Il premio è stato presentato questa mattina, in sala Arazzi. Presenti, oltre all’assessore alla Cultura Francesca Briani, anche il presidente della Fondazione Aiom Fabrizio Nicolis, la presidente Aiom Stefania Gori, il generale Amedeo Sperotto, membro della giuria, e il segretario generale di Verona per l’Arena, nonché papà di Federica e direttore artistico dell’evento, Alfredo Troisi. “Un’occasione di riflessione importante – ha spiegato Briani -, oltre che un’iniziativa culturale in grado di porre l’attenzione su un tema davvero importante, come la lotta al cancro. Il premio letterario Federica, oltre a ricordarci una giovane donna veronese scomparsa prematuramente, ci porta ad essere vicini a tutte le persone che affrontano questa battaglia, alle loro famiglie e ai medici che sono impegnati in prima linea”.