“WELFARE ON STAGE” PER LA PRIMA VOLTA A VICENZA SUL PALCO DEL TEATRO COMUNALE SI CONFRONTANO I RAPPRESENTANTI DI 12 NUOVI PROGETTI SELEZIONATI TRA I PARTECIPANTI AL BANDO “WELFARE & FAMIGLIA”

Mercoledì 9 maggio, dalle 14.30 alle 18.00, nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza i rappresentanti di nuovi 12 progetti selezionati tra i partecipanti al Bando Welfare & Famiglia, promosso da Fondazione Cariverona, si raccontano al pubblico in un breve ed emozionante talk-show. L’appuntamento sarà condotto da Cristiano Seganfreddo, innovatore e imprenditore creativo, che dialogherà con Massimiano Bucchi e Laura Orestano per raccontarci di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione. La partecipazione è aperta a tutti con registrazione obbligatoria al link https://wos2.eventbrite.it

La Fondazione ha promosso il Bando Welfare & Famiglia con l’obiettivo di valorizzare la promozione di reti territoriali e rafforzare le competenze dei propri beneficiari, volendo dare nel contempo un forte impulso ai temi dell’innovazione e della coesione sociale che animano il dibattito sul nuovo welfare.

Dopo un primo percorso dedicato a 14 degli 80 progetti presentati nel 2017, conclusosi nello scorso novembre con un significativo affiancamento contributivo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deciso di dare avvio nel 2018 al medesimo percorso per ulteriori 12 progetti, partendo dalla formazione, diretta all’erogazione di competenze utili anche alla definizione delle nuove progettualità esecutive e a migliorare le capacità comunicative dei potenziali beneficiari.

Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione sono pari a 4,5 mln di euro.

Saliranno quindi sul palco i rappresentanti di altre 12 associazioni ed enti provenienti dalle province dove opera la Fondazione presentando al pubblico – e a una giuria di esperti della comunicazione provenienti da Confindustria Vicenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Fondazione Fitzcarraldo, Coop. Sol.co Verona vincitrice della scorsa edizione – il loro progetto che in quella sede verrà valutato esclusivamente per la capacità di proporsi, proprio per valorizzare le competenze acquisite nel percorso formativo a cui hanno partecipato.

“La nostra Fondazione ritiene doveroso sperimentare nuove strade nei percorsi finalizzati al sostegno della famiglia, valorizzando la promozione di reti territoriali e rafforzando le competenze dei propri beneficiari, volendo dare nel contempo un forte impulso ai temi dell’innovazione e della coesione sociale che animano il dibattito sul nuovo welfare.”, sottolinea il presidente di Cariverona, Alessandro Mazzucco. “Ecco quindi che abbiamo voluto dare continuità al Bando Welfare & Famiglia selezionando ulteriori 12 progetti e formando anche qui i rappresentanti degli enti selezionati. In questo abbiamo applicato le nuove linee di Fondazione: erogare competenze e contenuti, e non solo contributi; riconoscere il valore dell’innovazione e della creatività; sottolineare l’importanza della comunicazione come elemento distintivo.”.

“Proprio per questi motivi – ha poi evidenziato il direttore generale della Fondazione, Giacomo Marino – abbiamo voluto che fossero presenti a Vicenza per dare il loro contributo alcuni dei massimi esperti dell’innovazione sociale, Massimiano Bucchi e Laura Orestano, perché confrontandoci con loro ci sia per tutti un’ulteriore occasione di crescita.”.

I PROGETTI SELEZIONATI

Sul palcoscenico della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno – presentando i rispettivi progetti con un tempo massimo di 7 minuti ciascuno – i seguenti soggetti:

1. La Cooperativa Sociale I Piosi di Sommacampagna (VR) con Opportunity Hub - progetto triennale rivolto a giovani neet e alle loro famiglie.

2. Azienda Ulss 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (VI) con Tessitori di Territori - sostegno a famiglie con figli che presentano difficoltà sociali, familiari o forme di disagio emergenti.

3. Comune di Filottrano (AN) con La fabbrica del welfare. Un laboratorio di legami sociali a Filottrano - realizzazione di uno spazio di aggregazione per la prevenzione del disagio sociale dei giovani

4. Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani Ancona con InnFamiglia - innovazione sociale e tecnologica per le famiglie che assistono malati affetti da Alzheimer

5. Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus di San Giovanni Lupatoto (VR) con Una piattaforma innovativa per il Sharing Welfare - Progetto di Abitare Domestico Sereno e Domotica

6. Cooperativa Sociale Filo Continuo di Pescantina (VR) con Stare meglio si può - percorsi territoriali di sostegno a famiglie con persone in situazione di disabilità

7. Associazione Donnextrà Onlus di Mantova con RI-ABILITA - interventi laboratoriali riabilitativi per ragazzi/e disabili gravi presso il Parco inclusivo “Cecilia” di Montanara di Curtatone.

8. Cooperativa Sociale Comunità Papa Giovanni XXIII con Reti di Comunità a Lonigo - prevenzione del disagio minorile e giovanile sul territorio vicentino.

9. Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) con Family+ - attivazione di servizi integrati rivolti alle famiglie con minori.

10. Associazione Impresa Sociale Rindola di Vicenza con Anziani in azione per una Comunità attiva - Contrasto dell'isolamento dovuto ad una fragilità cognitiva

11. Comune di Ancona con Un quartiere...in Comune – iniziative volte a favorire la socializzazione, l'orientamento e l'inclusione socio-lavorativa di persone in difficoltà

12. Cooperativa Sociale Pedagogika di Monticello Conte Otto (VI) con Senior-Mente - invecchiamento attivo, supporto alla non autosufficienza e ai caregiver

Massimiano Bucchi è professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università di Trento ed è stato visiting professor in numerose istituzioni accademiche in Asia, Europa, Nord America e Oceania. Ha pubblicato una decina di libri (editi in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Corea, Brasile, Spagna, Argentina, Finlandia) e saggi in riviste internazionali quali “Nature” e “Science”. Tra i suoi libri più recenti “Per un pugno di idee. Storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita” (tre edizioni, Bompiani, 2016) e “Come vincere un Nobel. Il premio più famoso della scienza” (Einaudi, 2017). Ha ideato l'”Annuario Scienza Tecnologia e Società” (Il Mulino) e dirige la rivista internazionale “Public Understanding of Science” (Sage). Scrive di scienza e tecnologia per quotidiani (“Repubblica”, “La Stampa”) e collabora con la trasmissione “Superquark” condotta da Piero Angela su Raiuno. Il suo sito è: www.massimianobucchi.it.

Laura Orestano è CEO di SocialFare, primo Centro per l’Innovazione Sociale italiano, creato a Torino nel 2013, SocialFare ha come mission lo sviluppo di soluzioni innovative alle più pressanti sfide sociali, generando nuova economia. SocialFare ha il primo acceleratore di conoscenza e imprenditorialità sociali lanciato a Torino nel 2015. Con una vasta esperienza internazionale, Laura è stata Innovation Officer presso la think tank di innovazione e imprenditorialità sociale di un grande gruppo internazionale, Change Manager in una multinazionale americana, ha insegnato in Italia e USA. Laura è Social Innovation Expert per la Commissione UE ed è stata recentemente insignita del premio “WEF2016 Iconic Innovative Trailblazer Woman of the Decade”. Ha avviato ad oggi +10 startup, lavorando in USA, UK e Lussemburgo.

Cristiano Seganfreddo, innovatore e imprenditore creativo. È stato docente di Estetica in Design della Moda al Politecnico di Milano, e direttore Scientifico di Corriere Innovazione del Corriere della Sera. È partner e direttore di Progetto Marzotto. Editorialista per quotidiani e magazine italiani. Ha lavorato come consulente strategico e artistico per numerosi gruppi internazionali della moda e del design. E’ direttore Artistico di Krizia e Presidente di Agenzia del Contemporaneo. Siede nell’advisory board Italy di UniCredit e del Gruppo Vinicolo Santa Margherita Spa. Editor di “The Italian Book of Innovation” (Rizzoli 2017).