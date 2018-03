Trenitalia - Veneto. Settantotto nuovi treni, presentati a Verona.

Se viene, in tal modo, migliorato il servizio di trasporto, con carrozze assolutamente confortevoli, è tenuto presente anche il lato ambiente, in quanto tali treni, dall’aspetto slanciato e modernissimo, nonché personalizzabili, consumano il 30% in meno della generazione precedente. Siamo dinanzi ad una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale, diretto a sviluppare e a sostenere un nuovo modo di muoversi, che privilegi, rispetto all’auto privata, una mobilità collettiva, integrata e sostenibile, nonché a massima puntualità. I nuovi convogli sono stati ufficialmente presentati in anteprima, il 21 marzo 2018, nel quadro del road show del Villaggio di Trenitalia #lamusicastacambiando, allocato nella centrale Piazza Bra, Verona. Erano presenti Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Tiziano Onesti e Orazio Iacono, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Trenitalia, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, l’assessore regionale, Elisa De Berti e il sindaco di Verona, Federico Sboarina, nonché gli amministratori delegati di Hitachi Rail Italy, Maurizio Manfellotto, e di Alstom Italia, Michele Viale.

Pierantonio Braggio