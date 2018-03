Brexit, 1 miliardo a rischio senza accordo sui prodotti Dop anche veronesi

«A preoccupare – commenta Claudio Valente, presidente di Coldiretti Verona - è anche il rischio che con l’uscita dall’Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole all’esportazioni agroalimentari italiane e scaligere come l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop)». L’etichetta semaforo indica con i bollini rosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute come grassi, sali e zuccheri, ma non basandosi sulle quantità effettivamente consumate, bensì solo sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze. «Il rischio – evidenzia Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona – è di arrivare a promuovere cibi spazzatura come le bevande gassate dalla ricetta ignota e a bocciare elisir di lunga vita come l’olio extravergine di oliva delle Colline veronesi e del Garda Dop ma anche il Grana Padano, il Prosciutto di Parma e il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo Dop».