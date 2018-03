CICLISMO - Piccola Sanremo, tanti i big attesi al via domenica!

Quella che il prossimo 25 marzo riporterà nuovamente il meglio del grande ciclismo giovanile a darsi battaglia sulle strade beriche sarà un'edizione storica, in cui alla solida tradizione ultracinquantennale si unirà la freschezza della novità e che, per la prima volta, vedrà al via solamente i ragazzi Under23 diventando, così, ancora più competitiva.



A pochi giorni dall'evento, con il count down oramai entrato nella "fase calda", lo staff dell'Uc Sovizzo, capitanato dal Presidente Andrea Cozza, sta lavorando ancor più alacremente per mettere a punto gli ultimi dettagli di quella che, da sempre, è considerata come una delle grandi "regine" del calendario dilettantistico italiano.



PERCORSO E SQUADRE - Il classico percorso della sfida vicentina anche nel 2018 chiamerà gli atleti in gara a confrontarsi con un tracciato impegnativo e molto suggestivo, sia dal punto di vista agonistico che culturale, in cui le sei tornate pianeggianti iniziali faranno da preludio ai sette giri finali comprendenti la salita di Vigo, una rampa di lancio ideale per chi vorrà provare a conquistare la linea bianca di Viale degli Alpini a Sovizzo (Vi) al termine di 146,6 km tecnici e spettacolari.



Agguerrito e corposo il lotto dei partecipanti, con 30 squadre che hanno già confermato la propria presenza e una forte rappresentativa internazionale: alle migliori compagini italiane si uniranno, infatti, le selezioni nazionali di Russia e Croazia, la britannica Zappi's Racing Team e la slovena KK Kranj. Tanti i nomi di spicco che figurano tra gli iscritti, come gli sloveni Jaka Primozic e Luka Cotar, il russo Kulikovskii nonché alcuni dei migliori dilettanti italiani, come Edoardo Francesco Faresin e Samuele Battistella (Zalf Euromobil Désirée Fior), Michel Piccot (Biesse Carrera Gavardo), Matteo Donegà e Davide Bais (Cycling Team Friuli), il danese Rasmus Iversen (General Store botoli Zardini), Mattia Bevilacqua e Alexander Konychev (Petroli Firenze Hopplà), Alesandro Covi e Francesco Romano (Colpack) e Cezary Grodzicki (Palazzago).



LE MAGLIE - Quattro le maglie che, come da tradizione, ammanteranno i migliori di giornata: la maglia azzurra “Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola” per il primo classificato, la maglia bianca “Inglesina” per il più combattivo, la maglia gialla “Saby Sport” per il vincitore del Memorial Dino Peripoli valido per la classifica dei traguardi volanti e, infine, la maglia rossa “Trevisan Macchine Utensili” per il vincitore della classifica dei gran premi della montagna valevole altresì come Memorial Girolamo Trevisan.



La Piccola Sanremo sarà, inoltre, inserita nella prestigiosa challenge del Prestigio 2018 di BiciSport.



"Ancora pochi giorni e la Piccola Sanremo 2018 sarà una realtà," ha detto il Presidente dell'Uc Sovizzo Andrea Cozza. "Durante la presentazione della corsa, che per il secondo anno io e il mio staff avremo l'onore di organizzare, l'emozione è stata palpabile. Ospiti del calibro di Giovanni Battaglin, Gianluigi Stanga, Davide Tortella e Gianni Faresin e i tantissimi amici presenti hanno reso quella giornata unica, aggiungendo motivazioni ed entusiasmo al nostro lavoro. Il 25 marzo scopriremo chi sarà il nuovo 'padrone' della Piccola Sanremo e ripercorreremo cinquanta anni di storia, lungo asfalti che hanno scritto pagine importanti del ciclismo e fino a una linea bianca che, come sempre, non sarà un punto di arrivo ma di partenza. Grazie a chi ci ha accompagnato e ci accompagna in questo bellissimo viaggio. Grazie a chi crede in noi e nella Piccola Sanremo."



Questa la lista delle 30 squadre al via (con i principali iscritti *):

Beltrami TSA Argon 18 - Emilia Romagna (Burchio, Pasini)

Biesse Carrera Gavardo - Lombardia (Piccot, Colleoni)

Ciclistica Malmantile - Toscana (Giachi, Cataldo)

Cremonese Guerciotti - Lombardia (Pedroni, Maritano)

Cyberteam - Veneto (Ceolin, Zandomeneghi)

Cycling Team Friuli - Friuli (Donegà, Bais)

Cycling Team Valcavasia - Veneto (Bonaldo, Pegoraro)

Fly Cycling Team - Lombardia (Rivellini, Polga)

Futura Team Rosini - Toscana (Favaro, Biondi)

Gaiaplast Bibanese - Veneto (Genuin, Biasia)

Gallina Colosio Eurofeed - Lombardia (Radice, Bauce)

Gc Sissio Team - Veneto (Tronca, Rigatti)

General Store bottoli - Veneto (Iversen, Dorigoni)

Gs Cattoli Andrea - Emilia Romagna (Rossi, Canton)

Gs Maltinti Lampadari - Toscana (Murgano, Nesi)

Iseo Serrature - Lombardia (Barbierato, Baldo)

KK Kranj (Slo) (Primozic, Cotar)

NamedSport Rocket - Lombardia (Marouan, Belletta)

Nazionale Croazia (Kvasina, Sotola)

Nazionale Russia (Kulikovskii, Markov)

Northwave Cofiloc - Veneto (Moro, D'Eredità)

Petroli Firenze Hopplà Maserati – Toscana (Bevilacqua, Konychev)

Sc Valle Seriana Cene - Lombardia (Yatsku, Saporita)

Team Colpack - Lombardia (Covi, Romano)

Team Palazzago - Lombardia (Grodzicki, Colnaghi)

Vejus TMF - Campania (Rubio, Della Vigna)

Viris Vigevano - Lombardia (Moro, Mantovani)

Work Service Videa Coppi Gazzera - Veneto (Baseggio, Tosin)

Zalf Euromobil Désirée Fior - Veneto (Battistella, Faresin)

Zappi's Racing Team (Gbr) (Robinson, Johnston)