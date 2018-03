Il Festival Econo-mix, presso Banco BPM. Non solo banca, ma anche scuola di banca.

Siamo su una linea di riflessione corretta ed innovativa, che merita attenzione e realizzazione. In tale quadro, nei giorni 12 -16 marzo 2018, si è tenuto il festival Econo-mix o Giornate dell'Educazione Finanziaria, presso il centro servizi di Banco BPM, Milano, in collaborazione con la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) e con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il primo dei cinque appuntamenti ha visto protagonisti circa 170 ragazzi di scuole milanesi di secondo grado, cui sono stati fatti conoscere i concetti per una gestione razionale del denaro e forniti numerosi spunti di riflessione, in direzione d’una necessaria consapevolezza finanziaria, che passa dalla gestione responsabile del risparmio. Banco BPM riconosce in queste iniziative momenti di grande valore educativo, in un'ottica di affiancamento alle istituzioni, per una formazione della cultura di gestione dei propri risparmi, che inizia proprio sensibilizzando i giovani, a partire dall'utilizzo della "paghetta". Econo-mix, giunto alla quarta edizione, rientra negli eventi internazionali Global Money Week, che nel 2017 ha coinvolto 7.800 studenti in 137 Paesi e European Money Week. Econo-mix s’inserisce inoltre nella prima edizione della Digital Week, promossa dal Comune di Milano, con tre incontri, dedicati ai pagamenti elettronici, alle app e tecnologie, per gestire responsabilmente il denaro e alle nuove professioni tra finanza e tecnologia. Il Festival, al quale hanno partecipato in Italia oltre 13.660 studenti dei quali 2.470 in Lombardia, propone alle scuole un calendario di 7 incontri. Iniziativa lodevole, quella sopra descritta, che permette al futuro investitore e cliente di fare scelte oculate e responsabili, pur con l’aiuto degli sportelli bancari, comunque essenziali per l’economia.

Pierantonio Braggio