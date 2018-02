La “Rana gialla” delle Figi, su una moneta da 1 dollaro locale. Coniata dalla Pobjoy Mint, Tadworth, Gran Bretagna, è in titanio ed in argento.

Gialla essendo, spesso, la rana, e giallo essendo, talvolta, il metallo titanio, nei diversi momenti, in cui esso viene monetato, si sono voluti unire questi due elementi, in una moneta: la gialla rana, raffigurata sul pezzo, pure giallo, in titanio. La moneta è del valore facciale di 1 dollaro di Figi, porta il millesimo 2018, titanio 990/1000, pesa 10,00 grammi ed ha una tiratura di 7500 esemplari. C’è anche la versione in argento 925/1000, 28,28 grammi, tiratura di soli 2000 esemplari. Le monete, in fondo specchio, vengono poste in circolazione in apposito, elegante astuccio, con certificato di qualità e di tiratura. La rana gialla si nutre e cerca partners durante la notte, deponendo le uova in ascelle foliari della pianta Pandanus delle Figi. Contatto: anye@pobjoy.com.

Pierantonio Braggio