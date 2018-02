Dallo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Nogara (VR) arriva FUZETEA

Dallo stabilimento di Nogara (VR) di Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio, arriva in Italia il nuovo tè freddo FUZETEA, con estratto di tè provenienti da fonti selezionate e sostenibili e un’elegante bottiglia in PET a forma di clessidra.

La nuova gamma di tè freddi, che si distingue per il particolare equilibrio dato dalla fusione dell’estratto di tè, del succo di frutta e della nota di erbe, è prodotta a Nogara da una linea in asettico dedicata e totalmente rinnovata, che ha visto un investimento di Coca-Cola HBC Italia pari a 1.3 milioni di euro. La velocità massima di produzione è di 36.000 bottiglie all’ora per il formato 0,5 e 0,4 litri, mentre è di 18.000 con quello da 1,25, sempre in PET. Il tè prodotto a Nogara è anche destinato all’esportazione verso Grecia, Cipro e Svizzera.

“Siamo orgogliosi di contribuire con il nostro sito produttivo al lancio di un prodotto innovativo come FUZETEA, destinato ad avere uno spazio importante nel mercato dei tè freddi” commenta Davide Morelli, Direttore dello Stabilimento di Nogara di Coca-Cola HBC Italia di Nogara “La linea finalizzata ad hoc per il nuovo prodotto rappresenta un ulteriore fattore di crescita per il sito Veneto che – mi piace sempre ricordarlo – è primo in Europa per capacità produttiva”.

Nello stabilimento di Nogara il nuovo FUZETEA sarà prodotto in tutte le tre varianti – Limone con una nota di lemongrass, Pesca con una nota di rosa, e Tè verde mango con una nota di camomilla –, in 10 referenze diverse e nei formati del pack x24, x12, x6, 4x6 e 6x4.